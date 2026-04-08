Cresce l’enoturismo, così cambia la domanda

Cresce la domanda enoturistica e cambia il comportamento dei turisti. In Italia coinvolge 18 milioni di viaggiatori nel 2026, +4,5 milioni sul 2024. I dati che saranno presentati al Vinitaly da Roberta Garibaldi, presidente di Aite - Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, indicano che il 90,4% degli italiani vive esperienze legate al vino.
Aumenta la visita diretta ai produttori, dal 60% nel 2021 al 77% nel 2025. La cantina diventa esperienza centrale, guidata da relazione e autenticità. Il 68% torna per accoglienza e professionalità, il 66% valuta la facilità di prenotazione, il 64% cerca novità.
Crescono anche le degustazioni, +15 punti percentuali. Avanza l’AI, fonte di ispirazione per il 56% dei turisti Usa. Segmentata la spesa: 36% sotto 20 euro, 31% tra 21 e 40, 16% tra 41 e 60, 18% oltre 60.