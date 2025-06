Il Ministero del Turismo ha presentato una nuova funzione evolutiva della Banca Dati Strutture Ricettive (Bdsr): il Cruscotto operatori comunali. Uno strumento digitale pensato per rafforzare il controllo e il monitoraggio dell’ospitalità, soprattutto nel segmento degli affitti brevi.

“Il turismo è finalmente entrato nell’era dei dati ufficiali, affidabili e aggiornati”, ha dichiarato il ministro Daniela Santanchè alla presentazione. Il nuovo Cruscotto permette agli operatori comunali di individuare in tempo reale le strutture prive di Cin, quelle con Cin non verificato e quelle non ancora censite, oltre a registrare le attività di verifica svolte.

“Uno strumento di governance e competitività, che ci consente di pianificare interventi, migliorare la trasparenza e sostenere una crescita più ordinata del comparto”. La piattaforma si adegua alle direttive UE 2024/1028, che diventeranno obbligatorie da maggio 2026, e potenzia il monitoraggio a livello regionale, provinciale e comunale. Ad oggi, sono oltre 664.000 le strutture registrate nella BDSR, con più di 582.000 Cin rilasciati, pari all’88%.

Secondo la dashboard aggiornata al 17 giugno, in Italia risultano 520.537 strutture attive per 5,3 milioni di posti letto. Il 55% è extra-alberghiero (287.198 unità), il 45% alberghiero.