Cuccureddu, Sardegna: “Un piano per aiutare la destagionalizzazione”

Interventi su ospitalità, fiere e grandi eventi per contribuire alla crescita turistica della Sardegna anche attraverso la destagionalizzazione. E’ questo il piano dedicato al settore presentato dall’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

“I provvedimenti assunti nella penultima giunta riguardano la promozione dell’albergo diffuso con uno specifico bando, il piano fiere mai così vasto, con 29 appuntamenti e il ritorno alla collaborazione anche con l'Enit – ha spiegato all’Ansa -. Ed infine il cartellone dei grandi eventi: tutte iniziative che sono finalizzate all'unica strategia, quelle di creare economia dal turismo e e far sì che la Sardegna possa diventare davvero una regione turistica. Se noi riusciamo a far percepire che la Sardegna non chiude il primo di ottobre per riaprire il primo di maggio sarebbe già un grandissimo successo”.

Sul fronte dell’ospitalità, dove, dati alla mano, esiste un forte squilibrio tra alberghiero ed extra alberghiero a favore di quest’ultimo, verranno stanziati fondi per incentivare lo sviluppo degli alberghi diffusi, che consentono al contempo anche di recuperare aree a rischio di degrado.