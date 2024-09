Da Fiumicino a Termini anche dopo mezzanotte: nuovo orario per il Leonardo Express

Sarà possibile usufruire del treno Leonardo Express dall’aeroporto di Fiumicino alla stazione di Roma Termini anche in tarda serata. Questo grazie al nuovo orario che prevederà, a partire da domani, di due treni in più che partiranno dalla stazione capitolina alle 23,35 e alle 00,23 dall’aeroporto romano.

“Questi due nuovi treni sono un miglioramento concreto per i viaggiatori che usufruiscono dei voli a tarda sera, ma anche dei tanti lavoratori dell'Aeroporto di Fiumicino – ha dichiarato al Messaggero l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera -. È un aumento di treni che abbiamo subito richiesto a Trenitalia, anche in previsione del prossimo Giubileo. Rendere più semplice il collegamento tra il primo scalo italiano e Roma è fondamentale per lavoratori e milioni di turisti”.