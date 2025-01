Da Milano ad Abano in carrozze anni ‘50, debutta il Treno delle Terme

Ha debuttato nel fine settimana il Treno delle Terme. Il convoglio storico che collega Milano Centrale ad Abano Terme è stato inaugurato sabato scorso alla presenza dell’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, Fondazione Fs, Treni Turistici Italiani e Duegi Editrice.

Il Treno delle Terme, ha spiegato il direttore generale di Fondazione Fs e amministratore delegato di Fs Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, “è un treno anni 50’. Abbiamo scelto un treno storico per offrire un’esperienza di viaggio, vintage che non rinuncia alla cura degli ambienti. I passeggeri hanno viaggiato godendo della privacy degli scompartimenti e dei particolari sedili di velluto prima di giungere a destinazione e beneficiare dei centri termali della zona”.

Secondo l’a.d. di Enit, Ivana Jelinic, “è da iniziative come questa che promuoviamo le bellezze italiane e facciamo conoscere ai turisti, internazionali e non solo, mete considerate alternative. L’Italia non è fatta solo dalle grandi città d’arte - ha aggiunto -, ma ci sono meraviglie come queste da far scoprire e da valorizzare. Diamo lustro a questi territori e, al contempo, contrastiamo il fenomeno dell’overtourism. Il turismo termale ha nel Veneto uno dei principali protagonisti e siamo certi che grazie a simili sinergie possa crescere l’affluenza di visitatori, contribuendo allo sviluppo turistico ed economico dell’intero territorio”.

Un progetto che vuole mostrare un volto inedito della Penisola. “Ridiamo nuova vita ai treni che hanno fatto la storia d’Italia interpretando un modo diverso di viaggiare alla scoperta delle nostre province e del loro patrimonio” ha precisato Cantamessa, aggiungendo che “il prossimo anno torneremo a Calalzo Pieve di Cadore, così come andremo in Sicilia per la rinascita della Noto-Pachino dove riporteremo il treno valorizzandolo in ottica turistica così come stiamo facendo con Fs Treni Turistici Italiani”.