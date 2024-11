Da Touring Club nasce la prima Accademia Italiana per il turismo

Sarà presentata domani a Venezia, a The Home of The Human Safety Net, l’Accademia Italiana per il Turismo, nata da un’idea di Touring Club Italiano, Fondazione Campus Studi per il Mediterraneo e Itinerarte RLT. Si tratta della prima accademia italiana interamente dedicata alla formazione continua e all’aggiornamento dei professionisti del turismo culturale e ambientale, una ‘Learning Organization’ per la preparazione di guide turistiche, ambientali e naturalistiche, accompagnatori, public heritage historians e operatori culturali.

AIT realizzerà percorsi di orientamento e formazione preconcorsuale rivolti alle aspiranti guide turistiche, ambientali e accompagnatori, oltre a programmi di specializzazione e aggiornamento per i professionisti già abilitati o per le nuove professioni del turismo e della cultura.

Tra i vari corsi proposti c’è Forma | 300, il programma formativo super intensivo per le aspiranti guide turistiche che intendano presentarsi al concorso 2025 per l’abilitazione alla professione; le lezioni prenderanno il via il prossimo mercoledì 27 novembre, è ancora possibile iscriversi qui.