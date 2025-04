Dal Mitur 11 milioni per la montagna calabra

In arrivo 11 milioni per la montagna calabra. Nell’ambito del progetto Montagna Italia, il Ministero del Turismo ha destinato 10 milioni 993mila 613 euro in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Calabria.

Le risorse, nella forma del contributo a fondo perduto, sono stati diretti alla realizzazione di 6 progetti presentati da soggetti privati profit e non profit. “Con ‘Montagna Italia’ - dichiara il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.

I progetti

I progetti a cui sono destinati le risorse sono: ‘Montagna easy’, che propone di incentivare turismo sostenibile e innovazione digitale, con strumenti tecnologici per operatori e utenti finali; ‘Next Stop: Pollino. E-cosistema turistico del parco nazionale più grande d’Italia’, che si pone il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi; ‘Sila Cor Dream - Progetto per la montagna’, che prevede la realizzazione di una serie di servizi capaci di qualificare, potenziale e diversificare l’offerta turistica del territorio montano di Corigliano Rossano; ‘Le Montagne del Sole’, piano strategico mirato a costruire un nuovo prodotto turistico organico all’insegna di territorio, comunità, sostenibilità e autenticità esperienziale; ‘High wellness - South Italy’, iniziativa volta al rilancio del turismo montano regionale, attraverso adeguamenti infrastrutturali, la creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili, nonché di un sistema di rete di cooperazione tra gli operatori; la valorizzazione dell’area montana della Locride, attraverso lo sviluppo del patrimonio materiale e immateriale e degli asset naturalistici della zona.