Dal Mitur 6 milioni per la montagna abruzzese

Dopo la Calabria e il Piemonte, tocca all’Abruzzo. Nell’ambito del progetto ‘Montagna Italia’, il Ministero del Turismo ha destinato 5 milioni 913mila 416 euro in favore della valorizzazione dei territori montuosi della regione.

“Con ‘Montagna Italia’- spiega il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.

I progetti

Le risorse, nella forma del contributo a fondo perduto, sono destinati alla realizzazione di 3 progetti presentati da soggetti privati profit e non profit: ‘Abruzzo E-Quality Experience’, che intende mettere a sistema l’offerta turistica dei territori dei Gal Gran Sasso-Velino e Gal Marsica per valorizzare l’offerta turistica della montagna abruzzese, così da accrescerne l’attrattività sia nel mercato interno che estero; ‘Lago di Barrea. Esperienze tra natura e benessere’, che ha come obiettivo la creazione di un’offerta turistica attorno all’area del lago unendo tre Comuni Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena per sostenere un processo di rigenerazione del turismo montano; e ‘IN Abruzzo – Comunità Accoglienti d’Abruzzo’, che vuole, invece, creare un nuovo modello di ospitalità basato sulle comunità di abitanti per riscoprire borghi e aree interne attraverso un turismo di prossimità, la valorizzazione di filiere agronomiche tipiche, la destagionalizzazione, l’accoglienza in dimore private, l’allargamento del bacino di utenza.