In arrivo nuove risorse per l’industria turistica italiana. La nuova legge di Bilancio, fa sapere il Ministero del Turismo attraverso una nota, destinerà oltre 600 milioni di euro al settore. Un’iniezione che la titolare del Mitur, Daniela Santanchè, accoglie con favore: “Esprimo soddisfazione per i 600 milioni di euro complessivi stanziati in legge di Bilancio a sostegno del turismo italiano - afferma -: un risultato importante, con cui aumentiamo le risorse destinate al settore, a fronte di un piccolo taglio che riguarda solo le spese improduttive”.

Il Ministero ha già pubblicato questa mattina un primo bando da 4,6 milioni di euro dedicato alla formazione professionale altamente qualificante. “Con questo bando - precisa Santanchè - diamo una risposta concreta alle esigenze di un segmento strategico dell’offerta turistica italiana. Investire in formazione significa alzare il livello competitivo del turismo nazionale, accrescere la qualità e garantire un futuro prospero alle nuove generazioni e all’intero ecosistema”.

I dettagli del bando

Le risorse si articolano in: 3,84 milioni di euro per il finanziamento del progetto per corsi di formazione specialistici in servizi turistici strutturati in moduli della durata minima di 40 ore e massima di 260 ore, erogabili anche in modalità online, sessioni in presenza e tirocini sul campo, webinar e seminari; oltre 757 mila euro per il finanziamento di progetti per corsi di formazione di eccellenza in servizi turistici di durata ricompresa tra 400 e 500 ore, erogabili in modalità ibrida e con almeno una parte del corso in residenzialità.

Soggetti beneficiari del finanziamento, erogato a fondo perduto, sono: le Istituzioni Universitarie, statali e non statali; gli istituti e gli enti di formazione autorizzati e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con sede su territorio nazionale nonché riconosciuti come istituzioni operanti nel settore della formazione a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il contributo è rivolto a finanziare l’attività formativa nell’ambito di un ciclo didattico della durata massima di un anno.

Il termine ultimo per partecipare all’avviso è fissato per le 12 del 22 novembre 2024. Un secondo bando è previsto entro la fine dell’anno.

Il bando completo è consultabile sul portale del Ministero.