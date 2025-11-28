De Falco, GetYourGuide: “La nostra strategia anti-overtourism”

Il turismo esperienziale di valore mitiga l’overtourism. Ne parla la ricerca GetYourGuide condotta su 8,3 milioni di prenotazioni in Italia di 20,6 milioni di turisti, per il 64,4% europei e il 21,8% statunitensi. Nel 2024 la spesa di 7,8 milioni di stranieri ha generato un impatto economico complessivo di 9 miliardi di euro sull’economia italiana. Secondo Francesca De Falco, country Manager GetYourGuide Italia, l’offerta del provider, che copre il 95,5% del territorio nazionale e 867 comuni, di cui la metà da meno di 10mila abitanti, è un metodo di gestione dei flussi turistici.

Le esperienze culturali crescono in tutto il Paese, dal Castello di Miramare a Trieste a Castel del Monte in Puglia, dalla Basilica di San Francesco ad Assisi a Villa del Balbianello sul lago di Como. Di fatto, la scelta di cosa fare traina più del dove, concetto che scardina la gerarchia territoriale e svincola il contenuto dai luoghi: “I nostri utenti cercano sia i siti di fama mondiale, sia un legame profondo con la cultura italiana, incontri genuini e ricordi duraturi oltre il tipico itinerario turistico” afferma De Falco. Per il 2025 un sondaggio quantifica la spesa media giornaliera pro capite a 486 euro in una permanenza media di 8 giorni: un valore tre volte superiore e una durata doppia rispetto alle stime istituzionali. GyG ha influenzato la scelta di viaggio per 1 viaggiatore su 5, ha stimolato la visita di una località nel 18,2% e l’estensione del soggiorno nel 71,3% dei casi.