Deposito bagagli, cresce il business di Radical Storage

Cresce il business di Radical Storage. Negli ultimi 12 mesi, la piattaforma di deposito bagagli, ha registrato un incremento del giro d’affari del 100% rispetto allo scorso anno.

A trainare la performance il Giubileo di Roma, i flussi della stagione estiva e, nell’ultimo periodo, il grande successo dei Mercatini di Natale e degli eventi culturali.

“I numeri parlano chiaro”, spiega Alessandro Seina, ceo di LeanTeam, la startup che ha dato vita al progetto Radical Storage. “Nel mese di novembre 2025, Bolzano ha registrato un incremento delle richieste del +61% rispetto al 2024, mentre Trento sale addirittura al +85%. Performance straordinaria per Lucca, dove - complice il Lucca Comics - le prenotazioni di deposito bagagli sono più che raddoppiate (+110%). Ottimi risultati anche all’estero con Parigi che fa un +141% e Londra +126%”.

“I nostri risultati - aggiunge Stefano Manzi, country manager Italia di Radical Storage - dimostrano come il deposito bagagli non sia più un’esigenza occasionale, ma un elemento entrato stabilmente nella routine di viaggio. Soprattutto nei centri piccoli e mediamente affollati, dove la visita dura poco e ogni ora è preziosa, i viaggiatori non accettano più di girare con le valigie. Vogliono muoversi, esplorare, vivere la città senza pensieri”.