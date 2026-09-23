Destination Florence punta sul wedding invernale con The Art of Winter

Destination Florence presenta un concetto di matrimonio invernale di alto livello, pensato per promuovere un turismo distribuito su tutto l'anno e per mostrare un lato più tranquillo di Firenze e dei suoi dintorni. Il progetto si chiama The Art of Winter ed è stato sviluppato da Tuscany for Weddings, la divisione matrimoni di Destination Florence.

L’inverno non viene, quindi, presentato come un'alternativa alla tradizionale stagione dei matrimoni, ma come una scelta creativa distintiva: è il periodo in cui Firenze rivela un ritmo più lento e le location storiche assumono un'atmosfera diversa. Il progetto riunisce una rete selezionata di location, fornitori di servizi di ospitalità e professionisti specializzati nel settore wedding.

The Art Winter offre spunti pratici per i wedding planner con idee per esperienze stagionali, da incontri culturali privati e suggestive location storiche alle tradizioni gastronomiche toscane, all'artigianato, al benessere e al tempo dedicato all'esplorazione dei dintorni. Una strategia di destinazione a tutti gli effetti, non semplicemente una campagna stagionale, The Art of Winter rientra in una più ampia strategia di interesse pubblico perseguita da Destination Florence insieme alle sue istituzioni pubbliche fondatrici, il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze.

L'obiettivo di tutte le realtà coinvolte, quindi, non è quello di aumentare indiscriminatamente il numero di visitatori, ma di promuovere un modello più equilibrato: distribuire la domanda durante tutto l'anno, estendere i benefici del turismo all'intera area metropolitana e proporre esperienze di maggior valore per i visitatori, i residenti e le attività locali.

Il progetto si rivolge principalmente ai professionisti internazionali del settore matrimoni ed eventi, ma offre anche spunti alle coppie che stanno valutando di celebrare il loro matrimonio in Italia. Attraverso la sua pagina di destinazione dedicata e la brochure digitale, The Art of Winter offre una selezione di esperienze stagionali e i partner locali disponibili per supportare gli organizzatori nello sviluppo di celebrazioni su misura. L'iniziativa riflette anche la crescente importanza dei matrimoni per Firenze e la Toscana, in quanto esperienze in grado di generare un valore economico e culturale positivo, con ricadute su una filiera radicata sul territorio.