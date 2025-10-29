Destination Italia, il progetto Ambrosia ammesso ai fondi del Mimit

Il nuovo progetto di Ai e digital tourism firmato Destination Italia è stato ammesso alle agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di Ambrosia, piattaforma cloud-native basata su tecnologie di AI, Machine Learning, Large Language Models e RAG.

Il progetto potrà quindi accedere alle risorse previste dal bando Bando STEP-Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS), beneficiando di un finanziamento agevolato di 2,48 milioni di euro e di un contributo alla spesa a fondo perduto di 1,49 milioni di euro.

“Con Ambrosia - spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia Group - vogliamo portare l’innovazione dove ha più impatto: nei territori, nelle imprese e nell’esperienza dei viaggiatori. L’Intelligenza Artificiale è uno strumento strategico per un turismo più competitivo, sostenibile e distribuito”.

La nuova piattaforma sviluppata dalla Glocal Travel Tech nasce come progetto di innovazione al servizio dei territori ed è in grado di automatizzare i processi di gestione e prenotazione dei servizi turistici; analizzare in tempo reale la domanda, i flussi e gli impatti sul territorio; suggerire esperienze sempre più autentiche, personalizzate e sostenibili; e migliorare marginalità e competitività di destinazioni e operatori locali.