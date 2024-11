Destination Italia integra l’IA in Hubcore.AI

Destination Italia lancia l’integrazione dell’IA in Hubcore.AI, la piattaforma all-in-one per gli operatori incoming messa a disposizione dal gruppo.

La software house del gruppo ha sviluppato 3 moduli: il ‘Copywriter Assistant’, il ‘Virtual Concierge’ e il ‘Virtual Local Expert’. Il primo consente di ridurre del 90% i tempi di creazione e traduzione multilingua dei contenuti. Gli operatori sono supportati dall'intelligenza artificiale nella generazione dei testi, rispettando le regole di tone of voice del brand e quelle di presentazione delle diverse categorie di servizi turistici, regole che possono essere personalizzate in base alle caratteristiche del canale di distribuzione su cui i prodotti vengono promossi.

Il secondo strumento si configura come un assistente di viaggio con chat intelligente addestrato con la quantità di contenuti proprietari del Magazzino Digitale e con le regole dettate dai diversi brand del Gruppo e dai rispettivi canali di distribuzione. Supporta i clienti in tutto il processo di prenotazione, dall'ispirazione alla prenotazione ed è in grado di incrementare del 50% l’efficienza operativa.

Infine il Virtual Local Expert, che è l'evoluzione del Virtual Concierge, crea un Avatar interattivo del Local Expert, addestrato con tutta la conoscenza locale, i modi di fare e le esperienze di vita tipici della destinazione. Supporta i clienti nella fase di ispirazione e scelta della prossima meta delle loro vacanze.

Per i progetti di integrazione dell'intelligenza artificiale in Hubcore.AI, Destination Italia è stata supportata da Linkalab S.r.l., azienda specializzata in Intelligenza Artificiale e Data Governance.

“Hubcore.AI sta avanzando con una strategia chiara e mirata, focalizzata su valore, accelerazione e qualità. Attraverso l'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale nella nostra piattaforma proprietaria, stiamo creando un vantaggio competitivo unico nel settore del turismo – dice Vincenzo Visciano, cto di Destination Italia -. La nostra tecnologia innovativa non solo ottimizza l'efficienza dei processi e riduce significativamente il lavoro manuale, ma permette anche di scalare rapidamente le operazioni per soddisfare una domanda in crescita. Questa evoluzione tecnologica libera risorse preziose, consentendoci di focalizzarci sulla parte creativa del nostro lavoro: la personalizzazione delle esperienze di viaggio”.