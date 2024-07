Continuano gli investimenti di Destination Italia nello sviluppo nell’area IT. Il Gruppo nel triennio ha scelto di investire oltre 3 milioni di euro in Hubcore, la piattaforma tecnologica all-in-one specificamente studiata per gli operatori che fanno turismo incoming. La piattaforma contiene funzionalità specifiche per le OTA che operano nel mercato, le strutture alberghiere e i DMC/DMO.

Gli investimenti sono orientati allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale allo scopo di migliorare i processi di prenotazione, offrendo un servizio di qualità che sia chiaro, semplice e rapido, riducendo i tempi di elaborazione e aumentando la reattività verso i clienti.

È già iniziata la migrazione di tutti i dati di Destination Italia su Hubcore. La piattaforma è anche presente sul mercato ed è in uso presso diversi operatori turistici.

“È cruciale investire risorse nell’IT per l’incoming – dice Dina Ravera, presidente di Destination Italia - implementando le infrastrutture tecnologiche che supportino la crescita di un comparto economico fondamentale per lo sviluppo del Paese. È essenziale sviluppare strumenti che facilitino il lavoro di noi operatori, consentendoci di risparmiare tempo su attività ripetitive e time-consuming che possono essere facilmente gestite dall'intelligenza artificiale (AI). L'AI svolge un ruolo centrale in questo contesto, come confermato dalla nascita dell'associazione Turismi.AI e dall'annuncio, al G7 di Firenze, di una discussione approfondita sul rapporto tra AI e turismo.”

“È importante che queste tecnologie siano sviluppate in seno a strutture che abbiano grande esperienza nel mondo del turismo e in particolar modo sul territorio italiano, con tutte le sue peculiarità, in modo da poterle addestrare all’interno di un campo ristretto e molto specifico e renderle così molto più efficienti – aggiunge Ravera -. Ma la cosa ancora più importante è certamente mantenere continua l’integrazione della tecnologia con l’opera umana, che nel nostro settore rappresenta una ricchezza insostituibile, fatta di conoscenza e legame con il territorio, con le sue tradizioni e trasformazioni”.