Destination Italia lancia il contest ‘Italy Masterplace’ per la valorizzazione delle destinazioni

Un contest nazionale sulla valorizzazione delle destinazioni turistiche, con una finestra su New York. Questo ‘Italy Masterplace’, il nuovo format che porta la firma di Destination Italia.

L’idea si pone come un progetto strategico per l’Italia, consentendo la creazione dei pilastri portanti per lo sviluppo turistico futuro di un territorio, offrendo alle destinazioni in startup, in fase di maturazione o già note di sviluppare al meglio le proprie potenzialità inespresse.

“Italy MasterPlace è un’opportunità per creare, scalare e promuovere nuove destinazioni turistiche in uno dei paesi più visitati al mondo, attraverso una proficua competizione tra le destinazioni – spiega Massimiliano Cossu, ceo di Destination Italia Corporation -. Si tratta di un processo che si origina nei territori con il fondamentale ausilio dei nostri Local Expert, e che parte con l’individuazione di linee guida tematiche e vocazionali, le quali vengono poi declinate in un’attività di digitalizzazione che ha come output la creazione di prodotti fruibili e commercializzabili. Il lavoro - continua - verrà completato e valorizzato creando un accesso diretto ai canali distributivi di Destination Italia attraverso il lancio in una vetrina internazionale come New York.”

Le fasi

Il format competitivo di Italy MasterPlace si svolge a New York e prevede 3 fasi. La prima è quella della presentazione delle canditature: gli organi di governance delle Istituzioni territoriali e/o dei sistemi turistici locali, attraverso il supporto dei Destination Local Expert, propongono la loro candidatura allo staff di Masterplace. Una volta che la richiesta viene valutata positivamente, il Product Department definisce delle linee guida vocazionali su cui verrà implementata l’attività di valorizzazione delle singole destinazioni. Tale attività verrà svolta dagli stessi Local Expert in partnership con gli Stakeholder del sistema turistico locale che gli stessi governatori, attraverso delle attività di animazione territoriale, vorranno proporre. Verranno quindi identificate le 10 destinazioni italiane che parteciperanno al progetto.

La fase due riguarda gli eventi: un comitato di 50 ‘Top Delegates’ costituito da operatori turistici, opinion leader, giornalisti, figure finanziarie, istituzionali e apicali delle grandi aziende negli Stati Uniti, esprimono la propria preferenza nel corso dei 5 eventi destinati alla presentazione delle 10 destinazioni. Nel corso dello stesso evento viene annunciato il ‘Go to Market’ delle destinazioni (2 per ogni evento), con l’avvio della distribuzione nei mercati internazionali del turismo dandone risalto mediatico in Italia e soprattutto negli Stati Uniti d’America.

Terza fase è la sfida finale: le 3 destinazioni finaliste che hanno ottenuto nel corso degli eventi a loro dedicati il maggior numero di preferenze, si contendono il premio Italy MasterPlace, che verrà assegnato il 12 dicembre da una Giuria Vip, composta da 5 persone e presieduta dal presidente di Destination Italia, Dina Ravera, durante un evento conclusivo ed esclusivo.