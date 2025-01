Destination Verona Garda, dati in crescita sull’inverno

Ottima fine e inizio anno per Destination Verona Garda, che vede un’alta occupazione alberghiera ma soprattutto extralberghiera per questo debutto di 2025. “I dati sono in linea con il lavoro metodico svolto da DVG e confermano la permanenza in albergo dei turisti sul nostro territorio per quasi 3 giorni - afferma il presidente della Dvg Foundation, Paolo Artelio -. Confortano anche i dati dell’extralberghiero relativi a dicembre 2024 quando la permanenza media è sempre di quasi 3 giorni, con una soddisfacente media di occupazione pari al 43% con punte il 31 dicembre 2024 che salgono all’81% di turisti provenienti da Italia, Stati Uniti, Spagna, Australia e Germania. Dvg Foundation continua a condurre azioni utili a rafforzare la presenza di stranieri nel proprio territorio, parallelamente alla necessità di organizzare l’offerta nei mercati esteri, come quelli americano e francese, oltre a proseguire il lavoro verso quelli tedesco e spagnolo, da sempre di riferimento”.

I dati dell’Osservatorio Turistico Verona Garda segnalano una diversa distribuzione dei canali di vendita: chi sceglie di soggiornare in provincia di Verona aumenta la prenotazione tramite il canale diretto (54%) mentre chi prenota nel comune di Verona utilizza le principali piattaforme di booking on line per il 48%. In merito allo sviluppo dei mercati si registra la presenza di turisti francesi, inglesi, tedeschi, americani e, come novità già precedentemente accennata, i viaggiatori brasiliani.

Per quanto riguarda il Lago di Garda, il basso lago ha registrato il 45% di occupazione di media nel periodo complessivo del mese di dicembre.

Le vacanze di Natale (soprattutto le giornate tra il 22 ed il 31 dicembre) hanno garantito performance leggermente migliori in tutto il periodo soprattutto durante la notte di Capodanno con durata media di 3 gg, per un +0,4%.

“Il territorio di Verona e del Garda veronese ma, soprattutto, la città di Verona, è attualmente coinvolto nella grande sfida legata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, in quanto la città scaligera ospiterà l’evento cerimoniale di chiusura dei Giochi Olimpici e quello di apertura delle Paralimpiadi – aggiunge Artelio -. A questo proposito, già lo scorso anno la DVG ha avviato delle azioni di co-marketing e di promozione dello sport e delle attività outdoor con Dolomiti Bellunesi; una collaborazione all’insegna dell’empatia che ha coinvolto anche la Regione Veneto, nella lettura programmata dei dati di spesa turistica forniti da MasterCard, con ottica previsionale nell’approcciare le Olimpiadi”.