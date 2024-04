Dimore e Borghi, il progetto fuori Milano

Andare a vivere in campagna scoprendo un diverso stile di vita. È questo il cuore del progetto 'Dimore e Borghi', frutto della sinergia tra i GAL Risorsa Lomellina, Oltrepò Pavese e Terre del Po.



L'obiettivo è intercettare le esigenze dei cittadini milanesi propensi al trasferimento, e riprogettare i territori. In programmazione, due fasi: l'una che include un lavoro con le PA e gli enti locali per sviluppare l'offerta residenziale e ricettiva, l'altra che prevede una promozione turistica per raccontare l’accoglienza delle tre aree coinvolte.

Destinazioni ideali per il cicloturismo, le province di Pavia, Cremona e Mantova consentono di esplorare un paesaggio rurale fatto di borghi ricchi di storia e tradizioni.

“Dimore e Borghi ha l’obiettivo di illustrare le potenzialità di queste terre - commenta Stefano Leva, presidente del GAL Lomellina -. In una società dove 'non perdere tempo' è essenziale il fatto di potersi spostare più agevolmente rispetto alla città è un valore aggiunto. Senza contare il rapporto uomo natura, qui ancora molto presente”.