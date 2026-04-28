Dl Carburanti approvato in Senato, FlixBus: “Un errore non includere il trasporto passeggeri”

“Le persone non devono contare meno delle merci”. Reagisce così FlixBus all’approvazione in Senato del Dl Carburanti, il cui testo non prevede sostegni per il trasporto passeggeri.

In una nota l’operatore esprime il suo rammarico: “Privilegiare il trasporto merci a scapito delle persone sarebbe un errore - dichiara Cesare Neglia, managing director di Flixbus Italia -. Stiamo parlando di milioni di persone, che ogni giorno si spostano su gomma, spesso perché non hanno alternative. Garantire il loro diritto alla mobilità appare cruciale”.

La società denuncia inoltre la mancanza di attenzione verso il tema della sostenibilità. Il decreto non prevede meccanismi premiali per chi investe in flotte a minore impatto ambientale. “È fondamentale che le politiche pubbliche accompagnino e incentivino concretamente scelte più sostenibili nel settore dei trasporti - asserisce Neglia -. L’esclusione del comparto passeggeri dagli ultimi due provvedimenti e la mancata introduzione di criteri premiali vanno nella direzione opposta”.

FlixBus auspica che il Governo intervenga ristabilire condizioni di equità fra i due comparti del trasporto su gomma nel primo provvedimento utile per, riconoscendo il valore sociale ed economico del servizio offerto dal trasporto passeggeri a lunga percorrenza.