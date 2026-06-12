Dl Carburanti, FlixBus: “Bene l’estensione del credito d’imposta ai bus e agli operatori Ncc”

“Accogliamo con grande favore l’approvazione al Senato degli emendamenti al Dl Carburanti-ter”. Così in una nota Cesare Neglia, a.d. di FlixBus Italia, in merito al via libera alle misure che estendono il credito d’imposta per le spese di acquisto del carburante anche agli autobus e agli operatori Ncc con veicoli Euro V e VI.

Per Neglia “l’estensione della misura rappresenta un importante riconoscimento delle esigenze delle imprese del settore e va nella direzione di garantire condizioni più eque e sostenibili per tutti gli operatori del trasporto su gomma”.

Il testo approvato recepisce, infatti, le proposte avanzate nelle scorse settimane da FlixBus e dalle associazioni di categoria. “Pur restando in attesa del completamento dell’iter parlamentare e della successiva definizione delle modalità attuative della misura - conclude l’a.d. di FlixBus Italia -, consideriamo questo risultato un segnale positivo e un importante sostegno alla capacità delle aziende di continuare a investire in servizi di mobilità accessibili, efficienti e sostenibili”.