Aumentano le quote riservate al turismo nel decreto Flussi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sono passate da 40mila a 55mila le quote riservate al turismo, e da 32mila a 37mila le quote riservate alle associazioni di categoria del comparto.

“Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale si dà il via libera a un aumento considerevole di quote riservate al turismo e ai due click day che saranno di grande supporto nel fronteggiare la carenza di personale legata alla stagionalità del settore – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Diamo così seguito anche alle richieste delle associazioni di categoria, dimostrando come il lavoro di squadra sia la chiave vincente”.

Per la stagione estiva, il click day si terrà il 12 febbraio 2025, e riguarderà il 70% delle quote. La fase di precompilazione è prevista dal 1° al 30 novembre 2024.

Per la stagione invernale, invece, il click day si svolgerà il 1° ottobre, per la restante quota del 30%. In questo caso, la fase di precompilazione è programmata dal 1° al 31 luglio 2025.