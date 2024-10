Si apre il 1° novembre la finestra per la pre-compilazione delle domande per il decreto flussi. Il pacchetto normativo destinerà al turismo 55mila ingressi e 37mila alle associazioni di categoria del comparto.

La fase di pre-compilazione si chiuderà il 30 novembre e riguarderà la stagione estiva a cui sarà dedicato il 70% delle quote. Il click day per la finalizzazione delle istanze è fissato invece per il 12 febbraio 2025.

“Lavoriamo per un’immigrazione legale, controllata e qualificata - commenta in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. E, su questo, anche la scuola di formazione che abbiamo inaugurato Hurghada, in Egitto, ci aiuterà ad attrarre flussi di risorse umane sempre più capaci e preparate - prosegue il ministro -. Veniamo così incontro alle esigenze del settore, nel quadro del dialogo costante e della collaborazione internazionale”.