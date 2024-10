Dl Migranti: in arrivo due click day per il turismo

È stata approvata oggi in Consiglio dei Ministri la modifica alla riforma del cosiddetto ‘decreto migranti’ sulla gestione dei flussi migratori che prevede “una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro per evitare le truffe e una semplificazione digitale delle procedure per rendere più snello il processo per i datori di lavoro e i lavoratori stranieri”, come riporta una nota del Ministero del Turismo.

Per quanto riguarda il travel, la novità sono i due click day previsti per il 2025 per far fronte alla carenza di stagionali.

Per l’estate, il click day è previsto per febbraio e riguarderà il 70% delle quote; la fase di precompilazione è prevista per novembre.

Il restante 30% delle quote è riservato all’inverno, con il click day a ottobre e la precompilazione è programmata per luglio.

“Queste misure porteranno un beneficio al tessuto economico nazionale - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, compreso il settore turistico, che si basa in parte sulla manodopera straniera”.