Domani la Giornata internazionale delle guide turistiche

Domani si celebra la Giornata internazionale della guida turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations. E, dal 2013, le guide turistiche italiane scelgono anche un week end in cui proporre visite guidate gratuite a cittadini e turisti.

Quest’anno le iniziative si concentreranno mercoledì 21 febbraio, sabato 24 e domenica 25 febbraio. Il tema scelto dalla World Federation Tourist Guide Associations è il Turismo Verde e moltissime associazioni territoriali del nostro Paese hanno puntato la loro attenzione su temi quali il verde pubblico nelle città, le ville e i giardini storici e l’architettura del paesaggio. La lista delle visite guidate si può trovare sulla pagina Facebook ‘Giornata Internazionale della Guida Turistica’ e sul sito dedicato.

Le visite proposte in occasione della Giornata Internazionale della Guida turistica focalizzano spesso l’attenzione su luoghi di grande interesse ma poco conosciuti, con l’intenzione di avvicinare anche il pubblico locale alla complessità e alla ricchezza del patrimonio di prossimità. In diverse località le visite guidate saranno abbinate a raccolte fondi per progetti mirati, rivolti al restauro di beni culturali o all’aiuto di soggetti in stato di bisogno.

Ulteriore scopo della manifestazione è quello di sollecitare i cittadini/turisti a diffidare da chi conduce visite abusivamente e a scegliere guide abilitate specializzate sul territorio di competenza.