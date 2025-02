È disponibile sul sito di Trenord l’elenco dei servizi minimi che saranno garantiti durante lo sciopero che domani, 5 febbraio, vedrà il personale del vettore ferroviario incrociare le braccia per 24 ore.

Le agitazioni - indette dal sindacato Orsa - avranno inizio alle 3 del mattino e termineranno alle 2 del giorno seguente. In queste ore potrebbero verificarsi disservizi al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di Trenord.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale -fa sapere Trenord -, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto-Stabio.

Ulteriori modifiche saranno comunicate real time sul sito e sull’app del vettore.

L’elenco dei treni garantiti è consultabile qui