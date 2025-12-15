Donnarumma, FS: “Le opere strategiche hanno bisogno di fondi”

Presentando il Piano Strategico 2025-2029 l’a.d. di FS Stefano Donnarumma ha ribadito che, concluso il Pnrr, serviranno 6-7 miliardi l’anno per garantire continuità ai cantieri nazionali. “Le opere strategiche non possono rallentare: Palermo-Messina-Catania, Salerno-Reggio Calabria, Napoli-Bari, Milano-Trieste e il Brennero restano assi fondamentali” ha aggiunto, ricordando i diversi stadi di avanzamento con il MIT.

Sul fronte estero, ha evidenziato che FS International conta 12mila dipendenti e 7 miliardi di ricavi: “Il pareggio nel 2027 è realistico” ha sottolineato, precisando come l’interesse dei fondi sia concreto, mentre entro il 2029 partiranno i primi servizi AV verso Francia e Germania. Progressi anche sul tunnel della Manica e prime attività operative in Germania. Francia, Spagna e Usa restano mercati in studio.

Tra le leve strategiche, FS valuta il modello Rab, che garantirebbe una capacità di investimento stabile di 12 miliardi l’anno, con 18 miliardi di Pil e 120mila occupati nell’indotto.