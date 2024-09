Si chiama Grand Tour Italia la nuova avventura di Oscar Farinetti che, dopo l’esperimento naufragato di Fico, ha investito circa 15 milioni di euro per creare una sorta di Penisola regionalizzata di 50mila mq dove si potrà effettuare un itinerario gastronomico tra le specialità italiche, dai tortellini allo stoccafisso.

“Voglio portare le regioni italiane - dice a Italia Oggi - a fare sistema per quanto riguarda il cibo”. Farinetti si è assicurato la collaborazione di Slow Food (del suo amico Carlo Petrini) e delle associazioni dei sommelier. Per i bambini è a disposizione un luna park che si affianca alle iniziative di educazione alimentare. Presente anche una pista di go kart, una biblioteca con 1200 volumi da acquistare o consultare e un corner dedicato a mostre di fotografie, curate dall’agenzia Magnum.

“Chi fa è condannato qualche volta a sbagliare e con Fico l’errore c’è stato - ammette -. Chi non fa e giudica è molto fortunato, perché non sbaglia. Avremmo potuto decidere di chiudere ma ho preferito, per onore, rimboccarmi le maniche e fare una bella roba, anche perché ci sono una cinquantina di posti di lavoro da salvare”.

Le cucine incominceranno a sfornare il cibo dal 5 settembre (ingresso gratuito), quando Farinetti taglierà il nastro di questa sua nuova avventura. Ogni regione ha una sua osteria, un’area di vendita (cibo e artigianato) e una di promozione turistica.