Eataly ricapitalizza e punta su aeroporti e stazioni

Ci sarà spazio anche per la voce turismo nel piano di sviluppo futuro di Eataly. Un progetto che prevede infatti diverse aperture all’interno di aeroporti e stazioni strategiche anche internazionali, che consentano di fare conoscere il marchio ai turisti stranieri in primo luogo.

Il tutto sarà possibile grazie al nuovo aumento di capitale in programma, con una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 75 milioni di euro secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica. La parte del leone verrà fatta dalla Investindustrial di Andrea Bonomi, che era entrata nel capitale con il 52 per cento delle quote un paio di anni fa, mentre i soci fondatori avevano mantenuto il 22 per cento.

Le prossime mosse a livello generale prevedono l’apertura di 8 punti vendita entro la fine di quest’anno e altri 8 nel corso del 2026.