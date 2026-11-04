eDreams Odigeo, le mete asiatiche sono le più ricercate per il 2027

Parigi, Madrid e Londra sono ancora sul podio delle destinazioni più prenotate dell’anno, ma le mete asiatiche sono le più ricercate, in termini di voli, per il 2027. A sancirlo il report di eDreams Odigeo, ‘A year in travel by eDreams Odigeo 2026’, che approfondisce le mete preferite dagli italiani e dagli stranieri, con un primo sguardo sul 2027.

Nella top 10 per prenotazioni voli da parte dei connazionali al quarto posto c’è Barcellona ma, oltre all’Europa, figurano già anche Sharm el Sheikh, quinta in classifica e New York, settima, mentre Roma è l’unica destinazione italiana di questa classifica, al nono posto. Sesta è Amsterdam, ottava Budapest e decima Valencia.

“Quest’anno - commenta Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo - l’IA agentica è passata da semplice idea a realtà, aprendo nuove strade nella scoperta e nella prenotazione dei viaggi. Che un itinerario nasca scrivendo, parlando o chiedendo a un assistente virtuale di agire, deve comunque concludersi con una prenotazione vera e propria, che si basa su disponibilità in tempo reale, pagamenti sicuri e assistenza in caso di imprevisti”.

“Questo - aggiunge - è il motore che abbiamo costruito in oltre dieci anni di lavoro, e le nostre partnership con Visa e Amazon Alexa+ lo estendono nei luoghi stessi in cui i viaggiatori iniziano a pianificare. Per noi ogni nuova interfaccia di intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore punto d’accesso al nostro motore di viaggi in abbonamento, trasformando un suggerimento interessante in una vacanza concreta, qualunque sia il punto di partenza della conversazione”.

Roma è nona per prenotazioni di nostri connazionali, ma si posiziona al quarto posto per le prenotazioni di voli internazionali per il 2027 ed è la prima meta in assoluto per prenotazioni di hotel internazionali. Nelle ricerche voli degli italiani per partire l’anno prossimo, classifica nella quale quasi la metà delle destinazioni sono asiatiche, svetta invece Tokyo, seguita da Bangkok e New York. Quarta è Parigi, seguita da Londra, Malé e Amsterdam. Miami è ottava, seguita da Sharm e Phuket.