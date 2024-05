Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria, il saluto di Federturismo

L’imprenditore Emanuele Orsini sale alla guida di Confindustria. L’assemblea degli industriali lo ha eletto nuovo presidente. Sarà quindi lui a ereditare l’incarico fino a oggi ricoperto da Carlo Bonomi.

Puntuali arrivano le prime reazioni dal mondo del turismo. In una nota Federturismo scrive: “Ci congratuliamo con Emanuele Orsini per la sua elezione a presidente di Confindustria. Una scelta che rafforza il ruolo dell’Associazione in un momento così delicato per il nostro Paese e per la nostra economia. Avrà davanti numerose sfide, ma siamo certi che grazie anche al supporto del nuovo board che sarà composto da cinque delegati del Presidente, tra cui Leopoldo Destro con delega ai Trasporti, alla Logistica e all’Industria del Turismo, saprà affrontarle al meglio contribuendo allo sviluppo e all’innnovazione del nostro sistema produttivo”.

Ad Orsini, continua Federturismo, “vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte degli imprenditori di Federturismo, con l’auspicio di poter da subito iniziare a lavorare fattivamente per il rilancio del turismo italiano. Vogliamo anche ringraziare il presidente Bonomi per questi quattro anni di lavoro intenso e spesso difficile a cui ha dedicato tempo e passione”.