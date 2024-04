Enit a Wtm Latin America: focus sul mercato brasiliano

Enit è a San Paolo per Wtm Latin America, la più importante fiera b2b internazionale leisure del mercato brasiliano. Una tre giorni di appuntamenti tra espositori e gli operatori del settore e sessioni di speed networking. “I brasiliani - dichiara Alessandra Priante, presidente Enit - segnano nuovi traguardi e nuove tendenze per la filiera turistica italiana. Il consolidamento della presenza italiana in Brasile rappresenta un’opportunità imperdibile per il settore. Attraverso una strategia di marketing mirata e efficace sensibilizziamo i brasiliani sulle numerose attrattive e peculiarità che l’Italia ha da offrire, stimolando un aumento significativo del flusso proveniente dal Brasile”.

I visitatori brasiliani che scelgono l’Italia prenotano 90 giorni prima della partenza e la durata media del soggiorno è di 3 settimane; tra aprile e giugno 2024 sono attesi in Italia circa 35mila brasiliani e il 25% degli arrivi da San Paolo si concentra sull’aeroporto di Roma. Il 41% delle prenotazioni riguarda le coppie.