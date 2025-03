Il Giubileo è “un’opportunità imperdibile per tutta l’Italia”. Così l’amministratore delegato di Enit Spa, Ivana Jelinic, sull’occasione che rappresenta l’Anno Santo per la crescita dell’incoming. Un evento che, oltre a rappresentare un catalizzatore di flussi per la Capitale, grazie all’arrivo di fedeli da tutto il mondo, può fungere da prima porta d’accesso per muovere alla scoperta del resto della Penisola e delle sue destinazioni meno conosciute.

Per questo parlando con Itb News, in occasione dell’edizione 2025 di Itb, Jelinic ha definito la ricorrenza come la vera “protagonista del 2025” attraverso cui l’Agenzia Nazionale del Turismo intende dare un forte impulso all’industria turistica italiana. Un’industria che nel 2024 “ha rappresentato il 10,8% del Pil con una ricaduta sull’occupazione dell’12,6% e che si stima raggiunga entro il 2034 il 12,6% del Pil con un’occupazione al 15,7%”.

Strategie nuove per nuovi turismi

Ma guardando oltre l’anno del Giubileo, la strada da seguire per continuare a crescere è quello di intercettare una domanda che cambia. “I turisti di oggi, soprattutto under 35 - ha dichiarato Jelinc -, hanno esigenze inesistenti solo fino qualche anno fa. Una larga percentuale è disposta a spendere il 10% in più per un soggiorno sostenibile e stanno emergendo nuove formule di vacanza, come il wine tourism, diventato sempre più popolare negli ultimi 10 anni. E oggi l’Italia è in grado di offrire ai visitatori esperienze uniche in questi ambiti”.