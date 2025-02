Il turismo vale il 10,8% del Pil e contribuisce per il 13% all’occupazione italiana. Lo dice l’Enit, che sottolinea come le prospettive per i prossimi 10 anni siano di crescita: nel 2034 si prevede che l’incidenza sul Pil sarà del 12,6% e del 15,7% quella sull’occupazione.

“I flussi turistici confermano che l’Italia ha un potenziale immenso e che possiamo crescere ancora molto – dice Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit -. Promuovendo le nostre eccellenze, tra cui anche le mete alternative alle grandi città, possiamo contribuire ad accrescere questo trend, fornendo un contributo decisivo allo sviluppo economico e culturale del Paese. I numeri sono la testimonianza migliore della strada tracciata. I primi segnali del 2025 sono incoraggianti. Puntiamo a migliorarci, guardando sempre a nuovi mercati e possibilità sinergiche, con l’unico obiettivo di portare sviluppo e occupazione in Italia”.

I dati evidenziano anche l’impatto dei flussi turistici internazionali verso il nostro Paese. Da gennaio a novembre 2024 l’Italia ha registrato più di 235 milioni di presenze di turisti stranieri, con un aumento del 3,7% rispetto al 2023. Flussi legati soprattutto ai viaggi vacanza, che rappresentano il 65% del totale, per i quali i visitatori dall’estero hanno speso 28,7 miliardi di euro nei primi nove mesi dello scorso anno. Seguono i viaggi per lavoro (13,7%), per visitare parenti e amici (12,7%), per studio (3%) e per shopping e acquisti (1,8%).

Il turismo ha avuto ricadute importanti anche su molti settori, a cominciare da quello dei trasporti. Nel 2024 gli aeroporti italiani hanno registrato 218,4 milioni di passeggeri (+11% sul 2023), di cui 145,8 milioni internazionali (+13,8% sul 2023, per il 66,7% del totale). Di questi, quasi 99 milioni provengono da paesi dell’Unione europea (14,7%). Salgono anche i viaggiatori italiani, che sono stati in tutto 72 milioni, con un incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente.

A registrare i maggiori flussi sono stati gli aeroporti di Roma Fiumicino (22,4% dei passeggeri totali) e Milano Malpensa (+13,2%). Per entrambi è stata netta la crescita del numero di passeggeri: +20,7% per Fiumicino, +10,9% per Malpensa. Al terzo posto Bergamo, che ha ospitato circa l’8% dei passeggeri e ha visto crescere il loro numero dell’8,6%.