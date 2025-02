Da oggi al 23 febbraio l’Enit partecipa a due eventi internazionali di rilievo per la promozione dell’offerta turistica italiana all’estero. Si tratta della Fiera Internazionale del Turismo di Belgrado e della F.re.e di Monaco di Baviera.

Nella prima l’Italia è presente con il suo padiglione realizzato da Enit, un’area ideata per ospitare gli operatori turistici e i visitatori, con un focus dedicato alla Regione Sardegna. Una buona occasione per dare ulteriore spinta a un mercato, quello serbo, che si conferma in crescita. I pernottamenti annui di turisti serbi in Italia superno ormai quota 300mila, con una spesa media in aumento e un forte interesse per shopping, cultura e lifestyle. Nel 2024 gli arrivi hanno fatto segnare un +15% rispetto al 2023, con una durata media del viaggio di circa 8 giorni e uno spiccato orientamento verso città d’arte quali Roma, Firenze e Venezia, cui si aggiunge Milano per la shopping experience, mentre per il mare la scelta cade su mete quali Sardegna e Riviera Adriatica.

“Partecipiamo alla Fiera Internazionale del Turismo di Belgrado perché crediamo nelle potenzialità di questo mercato - commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit -. Le nostre destinazioni risultano attrattive, come dimostrano i dati, e continuiamo a lavorare per accrescere le sinergie sul territorio, incrementando i flussi verso l’Italia e generando nuova domanda”.

La presenza a Monaco

A Monaco di Baviera, invece, prende il via la F.re.e. - Travel and Leisure Fair. Nei primi 9 mesi del 2024 la Germania si conferma salda al primo posto tra i Paesi che scelgono l’Italia: una quota di viaggiatori in arrivo del 14,8%, ossia 10,6 milioni di persone che hanno pernottato per più di 55 milioni di notti, con una spesa complessiva di 7,4 miliardi di euro. Per i primi 6 mesi del 2025 già 1,2 milioni di passeggeri dalla Germania hanno prenotato un viaggio in Italia, in testa quelli che partono da Francoforte, seguiti da Berlino e Monaco.

“La F.re.e. - afferma Alessandra Priante, presidente Enit - rappresenta una delle eccellenze nel settore fieristico del turismo. Essere presenti come Enit è di primaria importanza. La Germania, difatti, è il primo mercato per arrivi in Italia e vogliamo consolidare questo flusso, facendo scoprire le numerose proposte che offre il nostro Paese”.