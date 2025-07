Per il mese di agosto sono già state prenotate quasi l’80% delle camere del nostro Paese, superando così il record del 2019. È quanto emerge dall’indagine sulle imprese ricettive italiane, svolta da Isnart per Unioncamere ed Enit. Bene anche il mese di luglio, che registra un riempimento del 70% e settembre, che si ferma al 60%. In totale si parla quindi di un giro di affari estivo che dovrebbe raggiungere i 14,7 miliardi di euro.

“Considerando i last minute di agosto potremmo anche dire che nel mese clou dell’estate l’Italia registrerà il tutto esaurito” ha dichiarato Ivana Jelinic, a.d. di Enit. Nello specifico risultano già prenotate per agosto il 77,4% delle camere disponibili al mare, il 76,6% di quelle in montagna, il 71,9% nelle città d’arte e il 75,5% nelle aree interne.

Il turismo internazionale cresce a ritmi più elevati rispetto alla componente italiana, con Germania, Francia, Usa, Svizzera e Canada, che si confermano i principali mercati, in aumento. Circa 19 milioni gli arrivi dall’estero previsti negli aeroporti italiani entro la fine dell’estate. “Stiamo ottenendo ottimi risultati, capaci anche di allungare la stagione, registrando già un incremento nelle prenotazioni autunnali” ha aggiunto Jelinic. Appare infatti positivo anche il trend di prenotazioni per l’autunno. A fine giugno si registravano già il 43% di prenotazioni per i soggiorni di ottobre, con punte del 51% nelle località termali e del 47% nelle città d’arte.