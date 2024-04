La squadra della nuova Enit Spa è al completo. Elena Nembrini è stata nominata direttore generale dell’Agenzia Nazionale del Turismo. La notizia, diffusa dall’agenzia di stampa AdnKronos, conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Con la sua nomina si completa così il riassetto dell’Ente da parte del Ministero del Turismo, che, oltre alla trasformazione dell’organismo in società per azioni, ha portato all’ingresso in qualità di presidente di Alessandra Priante.

La carriera

Commercialista e revisore dei conti, Nembrini ricopre attualmente diversi incarichi presso organismi pubblici e privati.

Esperienze passate nell’industria turistica l’hanno vista operare tra le fila di NH Italia, Is Molas e Ism Investimenti.