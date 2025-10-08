Enogastronomia e cultura, il binomio della Campania a TTG

La Campania si presenta al TTG Travel Experience 2025 con un calendario di eventi che intrecciano enogastronomia e cultura come leve di sviluppo turistico. L’anteprima, il 7 ottobre al Grand Hotel Rimini durante il Luxury Event, ha acceso i riflettori sul format “Praesentia. Gusto di Campania Divina”, guidato dall’assessore al Turismo regionale Felice Casucci e impreziosito da una degustazione firmata dallo chef stellato Gennaro Esposito. “Secondo Isnart il 24,6% dei visitatori sceglie la Campania per motivi legati a cibo e vino, subito dopo il patrimonio artistico e monumentale (37,1%)”. ‘Praesentia’ è un itinerario da aprile a dicembre tra borghi e città simbolo, con showcooking, musica e narrazioni dedicate a prodotti iconici, dalla Dieta Mediterranea alla pizza napoletana. “La Campania è ciò che non ti aspetti: ti raggiunge e ti prende il cuore”.