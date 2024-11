Enoturismo, nasce il primo portale per la ricerca di personale

Wine Tourism Hub, sito specializzato nell’enoturismo, in collaborazione con Wine People Talent lancia ‘Wine Tourism Hub Talent’, il primo portale italiano per la ricerca e selezione di personale nell’enoturismo, che sarà operativo dai primi mesi del 2025 e faciliterà l’incontro tra domanda e offerta in un settore in cui il 54% delle aziende vinicole fatica a trovare e trattenere personale qualificato, mentre il 35% segnala difficoltà nel motivare e fidelizzare i collaboratori, a causa di contratti stagionali e limitate prospettive di carriera.

Un supporto per un settore in crescita

Dal responsabile delle degustazioni al marketing, dall’organizzazione di eventi al personale operativo, ‘Wine Tourism Hub Talent’ copre tutte le figure professionali indispensabili per il successo delle esperienze enoturistiche, con un focus particolare anche sulle posizioni stagionali, fondamentali in un settore caratterizzato da picchi di attività in determinati periodi dell’anno.

“Con questo progetto - ha commentato a winenews.it Lavinia Furlani, presidente di Wine Meridian e co-fondatrice di Wine Tourism Hub - vogliamo supportare il settore enoturistico italiano nella sua crescita, offrendo alle aziende strumenti concreti per valorizzare le risorse umane e ai candidati opportunità per entrare a far parte di un comparto in forte espansione. Con ‘Wine Tourism Hub Talent’ le aziende potranno finalmente contare su una piattaforma dedicata per trovare personale qualificato e motivato, mentre i candidati avranno accesso a un mercato del lavoro dinamico e in crescita.

Il sistema, completamente automatizzato, permette alle aziende di inserire annunci e accedere ad un ampio database di candidati, filtrando le competenze in base alle proprie esigenze. I candidati, a loro volta, possono caricare il proprio curriculum, rispondere ad annunci specifici e rendere visibili le loro competenze per eventuali ricerche future.