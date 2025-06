Etna, allarme rientrato. Regolari i voli su Catania

Allarme rientrato. Il giorno dopo il crollo di una parte del cratere e della fontana lavica per l’attività esplosiva, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo ha comunicato che “l’attività è terminata”.

“L’attività esplosiva dal Cratere di Sud-Est - comunica la nota riportata da Tempostretto, ha generato tre colate laviche principali: una si è diretta a sud, una seconda a est (ramificandosi in più bracci) e l’ultima, originatasi alla base del fianco settentrionale del Cratere di Sud-Est, si è diretta a nord. Tutte le colate sono ora in fase di raffreddamento. Il flusso si è propagato verso nord-est, raggiungendo la parete nord della Valle del Bove. Nei prossimi giorni verranno effettuati rilievi sul terreno per la mappatura del deposito. Il materiale fine di colore rossastro prodotto dal flusso piroclastico è stato trasportato dai venti in quota disperdendosi a ovest-nord-ovest, con segnalazioni di ricaduta a Cesarò e Bronte. Attualmente dal cratere di Nord-Est si osservano sporadiche emissioni di cenere che si disperdono in zona sommitale”.

Regolari i voli da e per l’aeroporto di Catania.