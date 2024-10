Il turismo all’aria aperta mantiene l’Italia in salute. Con 11,4 milioni di arrivi nel 2024 (+3,5% sul 2023) e 71 milioni di presenze (+1,3%), le 2.600 strutture camping del Belpaese sono riuscite a generare un fatturato di 8 miliardi di euro.

La conferma viene dal convegno ‘Il futuro è open-air’, organizzato a Lazise da Faita-Federcamping in partnership con lagodigardacamping.com e Crippaconcept. Ma qualche nuvola incombe all’orizzonte. “Le difficoltà economiche della Germania gravano sugli arrivi tedeschi - ha evidenziato Alberto Granzotto, presidente Faita-Federcamping - e dal momento che rappresentano ancora il 60% dell’utenza open air sul lago di Garda, primo comprensorio italiano con 290 milioni di euro di spesa, potrebbero comportare una contrazione di mercato. Il turismo all’aria aperta risulta però in espansione in tutta Italia”.

Caravan e mobile home di ultima generazione, come il modello sostenibile Helios sviluppato da Crippaconcept con lo studio di design di Matteo Thun, incentivano infatti soggiorni lunghi sino a 12-15 giorni.