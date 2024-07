Falk Tours si espande: apre a Palermo con Norma Vacanze

Apre a Palermo un ufficio Falk Tours, la Dmc paneuropea che ha deciso di espandere le proprie attività verso il Mediterraneo e l'Europa orientale.

Nino e Franco Caronia e la loro società Norma Vacanze forniranno un'offerta attrattiva per il Sud Italia e opereranno da Palermo sotto il marchio Falk Tours Italy South.

“Vogliamo posizionare Falk Tours come società di destination management leader in Europa”, afferma l'amministratore delegato Giovanni Cocco. L'espansione avverrà gradualmente e con partner competenti nei mercati di origine. Oltre Palermo, il primo passo è Falk Tours Croazia, con sede a Zara, che Falk Tours gestisce insieme a Boris Zgomba, ceo di Uniline, principale società di destination management per la Croazia e l'Europa sud-orientale.

Contemporaneamente, è stata fondata Falk Tours Polonia, con sede a Kolberg, con Robert Zug, storico direttore commerciale dell'operatore polacco Idea Spa Travel.

“Da molti anni collaboriamo con i nostri partner nazionali in uno spirito di fiducia e ora stiamo consolidando queste partnership a lungo termine e su un piano di parità”, afferma Andreas Arquin, che gestisce con Giovanni Cocco, in qualità di amministratore delegato e socio della nuova Falk Tours AG a Zurigo, in Svizzera, le attività europee che si stanno sempre più affermando. Erich Falkensteiner è invece presidente del consiglio di amministrazione insieme al fratello Andreas Falkensteiner, azionista di maggioranza di Falk Tours AG. La consolidata Falk Tours & Partner srl, con sede a Varna in Alto Adige, continuerà ad essere responsabile delle attività nel Nord Italia e sarà gestita anche da Andreas Arquin e Giovanni Cocco.

“Falk Tours si è distinta per il massimo livello di competenza nella destinazione, per l'affidabilità nelle partnership e per la creatività del prodotto, soprattutto nei Paesi di lingua tedesca”, afferma Giovanni Cocco. Ora Falk Tours vuole consolidare questi valori a livello paneuropeo. “Il chiaro obiettivo di Falk Tours AG è quello di svolgere un ruolo di primo piano nel mercato europeo delle destination management companies”, sottolinea Andreas Arquin.