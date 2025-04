Federterme aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy: ecco le iniziative in programma

Federterme Confindustria celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy. In occasione della ricorrenza del prossimo 15 aprile, alcune strutture termali associate apriranno le proprie porte per offrire esperienze autentiche, capaci di raccontare cosa significhi davvero ‘Made in Italy’.

“Il Made in Italy è anche salute, benessere e qualità della vita - spiega Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria -. Le terme italiane rappresentano un sapere unico al mondo, che unisce tradizione, innovazione e cultura del territorio. In questa giornata vogliamo ribadire il nostro impegno a valorizzare questo patrimonio, aprendolo e raccontandolo a tutti”.

Le iniziative

Dal 15 al 19 aprile, Riccione Terme organizzerà un evento speciale per far conoscere i benefici delle sue acque sulfureo-salsobromoiodiche e magnesiache. I visitatori potranno usufruire di un consulto medico gratuito con gli specialisti della struttura, provare le terapie del respiro, ricevere trattamenti viso personalizzati con i cosmetici della linea Riccione Terme e accedere, con una promozione 2x1, al Percorso Termale Sensoriale.

Sempre il 15 aprile, le Terme Sensoriali di Chianciano offriranno l’ingresso gratuito a tutti per celebrare il Made in Italy attraverso un’esperienza immersiva all’interno di un luogo simbolo della cultura termale.

Nella stessa giornata, le Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, proporranno una visita guidata tra le acque leggendarie celebrate già dagli Etruschi e dai Romani. Un’esperienza per conoscere da vicino un luogo che da tremila anni accoglie chi cerca salute e rigenerazione nel cuore della Maremma.

Infine, il 29 aprile, le Terme di Margherita di Savoia, in Puglia, guideranno i partecipanti in un itinerario all’interno dell’impianto termale, per scoprire da vicino l’efficacia delle acque e dei fanghi naturali utilizzati nei trattamenti per la salute e la prevenzione.