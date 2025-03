Federterme su Istat: “Termale è asset strategico”

I dati Istat confermano un record per i numeri di presenze turistiche in Italia nel 2024. “In questo contesto il settore termale si conferma un asset strategico, non solo per la sua capacità di attrarre un turismo orientato al benessere e alla salute, ma anche come leva fondamentale per la destagionalizzazione” dice in una nota Federterme Confindustria.

L’aumento delle presenze turistiche è un segnale positivo per tutto il settore e conferma il ruolo chiave del termalismo all’interno dell’offerta turistica nazionale.

“Le terme rappresentano un modello di turismo sostenibile e continuativo, capace di attrarre visitatori anche nei periodi tradizionalmente meno affollati, rispondendo a una domanda sempre più crescente di benessere e qualità della vita - continua la nota -. Investire sul termalismo significa rafforzare la competitività dell’Italia nel mercato europeo e internazionale, promuovendo un turismo di qualità, sostenibile e attrattivo in ogni periodo dell’anno. Valorizzare le destinazioni termali vuol dire puntare su un’offerta turistica distintiva, capace di generare benefici economici e sociali per i territori e per l’intero comparto.”