Federturismo Confindustria nomina il Consiglio di Presidenza. I nomi

Una nuova squadra di presidenza per Federturismo Confidustria, che, su proposta del presidente designato Massimo Caputi, ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Presidenza.

Accanto a Caputi siederanno sette vicepresidenti, assieme alla past president Marina Lalli.

I nomi della squadra vedono Nicola Biscotti, amministratore unico di Acapt e Presidente Anav; Nicola Vladimiro Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi Hotels e vicepresidente di Confindustria Alberghi; Stefano Fiori, amministratore unico del Gruppo Univers S.r.l. già vicepresidente di Federturismo; Piero Formenti, titolare di Zar Formenti e presidente di Confindustria Nautica; Valeria Ghezzi, amministratore delegato di Funivie Seggiovie San Martino S.p.a. e Presidente Anef; Gianluca Scavo, amministratore delegato di AIM Group International e Presidente del Gruppo Turismo Assolombarda; Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia e presidente Agens.

L’approvazione del Consiglio Generale rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’assemblea dell’11 giugno, chiamata a esprimere il voto definitivo sulla nuova governance della Federazione.