“Stiamo monitorando la situazione, siamo molto attenti ma direi che non c’è preoccupazione”. A dichiararlo è Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo, che si è espresso in merito ai rischi che possono derivare dai dazi imposti da Trump sull’economia turistica nazionale.

“È comunque ancora presto per capire se i dazi, pur colpendo direttamente solo il commercio, possano comunque avere delle ripercussioni sul turismo. Solo dopo l’estate potremo vedere e capire qualcosa” ha aggiunto. In merito, invece, alla flessione degli arrivi per il Giubileo ha risposto: “Assistiamo a un rallentamento, una piccola frenata, ma se guardo alle prenotazioni di primavera i numeri mi sembrano confortanti. Avremo modo di recuperare fino a giugno, per poi soprattutto crescere con l’estate”.