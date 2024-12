Cresce del +6,9% la spesa turistica straniera nel 2024, per un aumento complessivo della spesa a 110 miliardi di euro nel 2024. Lo dicono i dati del Centro Studi di Confindustria che evidenziano un nuovo record per il turismo in Italia.

“I numeri parlano chiaro: l’Italia continua a essere una destinazione leader a livello internazionale, in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo. La crescita del +6,9% della spesa turistica straniera dimostra la forza del nostro Paese come meta di eccellenza, sia per il patrimonio culturale che per la qualità dei servizi offerti. È un risultato che premia l’impegno delle nostre imprese e ci spinge a fare ancora di più per valorizzare il settore” dice Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria.



La presidente ha voluto sottolineare anche il ruolo cruciale svolto dalle istituzioni: “Questi traguardi sono il frutto non solo del lavoro delle imprese, ma anche della sinergia positiva instaurata con il Ministero del Turismo e con la ministra Daniela Santanchè. Le politiche di promozione messe in campo, unite all’impegno per il miglioramento dell’attrattività del nostro Paese, hanno creato le condizioni ideali per ottenere risultati così significativi. È una dimostrazione concreta di come pubblico e privato possano collaborare per raggiungere obiettivi comuni”.

Federturismo evidenzia, inoltre, il contributo economico del turismo: “Con un impatto diretto e indiretto pari all’11% del Pil, che arriva al 14% con i servizi direttamente collegati, il turismo non è solo un pilastro della nostra economia, ma anche un settore strategico per la creazione di valore e occupazione. La crescita della spesa media per turista e l’aumento dell’uso del digitale confermano la capacità delle nostre imprese di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo.”