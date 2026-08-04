Saranno circa 17,4 milioni i turisti che tra il 3 e il 23 agosto si muoveranno nel nostro Paese, 8,4 milioni italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. È la stima di Cna Turismo e Commercio, secondo cui la permanenza media sarà di circa 4,5 notti, e la spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro.

L'impatto economico complessivo potrebbe oltrepassare i 15 miliardi.

Il grande esodo è entrato nel vivo da lunedì 3 agosto e proseguirà fino al 23, quando inizieranno i primi consistenti rientri.

In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme.

Il clou si dovrebbe raggiungere per Ferragosto. R. S