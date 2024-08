Circa 13 milioni di italiani in viaggio, una spesa di poco al di sotto dei 7 miliardi di euro: sono numeri nel complesso stabili quelli delle previsioni per la settimana di Ferragosto nell’analisi dell’Osservatorio turismo di Confcommercio realizzato in collaborazione con Swg. Ancora una volta il periodo, nella maggioranza dei casi, si conferma come quello della vacanza principale degli italiani e l’82 per cento sceglie la Penisola.

Il mare risulta la destinazione più richiesta, con Emilia Romagna e Sud Italia al top delle preferenze seguite da Liguria e Toscana. Resiste anche lo zoccolo duro della montagna, il 18 per cento del totale, mentre le città d’arte, complice anche il grande caldo del periodo, si fermano al 10 per cento del totale.

Se da una parte sul fronte del soggiorno continua la tendenza a cercare ‘rifugio’ presso parenti e amici o nelle seconde case, “non viene meno, anche in questa settimana clou, l’interesse per le strutture alberghiere che ospiteranno il 23% degli italiani in vacanza – si legge in una nota di Confcommercio -. La metà degli intervistati passerà questi giorni all’insegna del più assoluto relax; un 34%, principalmente composto da giovani tra i 18-34 anni, invece punterà al divertimento”.