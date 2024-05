Ferraris, Fs: “L’Europa ha bisogno di un’Alta velocità integrata”

“L’Europa deve creare una rete ferroviaria integrata ad Alta velocità”. A dirlo è l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, intervenuto alla ‘Influence, Relevance&Growth Conference’, organizzata a Milano da Newest, Aspen, Sda Bocconi e Cnbc.

Per il numero uno del Gruppo Ferrovie dello Stato solo in questo modo il Vecchio Continente può essere più connesso, ma “occorrono infrastrutture integrate con standard comuni e regole semplificate”, mentre attualmente “ci sono reti ad Av in Spagna, Francia e Italia, poche in Germania e da costruire in Europa dell’Est”.

La realizzazione di infrastrutture ferroviarie integrate potrebbe arrecare grandi vantaggi anche sul fronte della riduzione delle emissioni, poiché il treno, ha aggiunto il manager, “è una delle soluzioni green più avanzate, anche per combattere la congestione delle strade”.