Ferrovie, a fine luglio nuovo stop treni a Firenze

Per la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino a Firenze, che prevede il montaggio del nuovo impalcato, in programma dal 26 al 30 luglio, torna lo stop al passaggio dei treni tra le stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte.

“È una situazione straordinaria, e cerchiamo di dare in qualche maniera delle priorità”, hanno dichiarato da Ferrovie e dal comune di Firenze. I collegamenti per i cittadini che arrivavano dal sud o dal nord e viceversa e devono andare a prendere altri treni, saranno garantiti anche se i ritardi saranno inevitabili.

“Lavoreremo sempre di più per fare in modo che i disagi siano il meno possibile”, hanno concluso.